Bursa'da manzarayı izlerken istinat duvarından düşen kadın yaralandı

Bursa'da dağ yolunda istinat duvarının üzerinde manzara seyrederken dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Sibel İlvanlar (22) yaralandı.

Olay saat 02.00 sıralarında Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi, Uludağ Yolu Kireç Ocakları mevkisinde meydana geldi. Dağ yoluna gelen Sibel İlvanlar, manzara seyretmek için çıktığı istinat duvarından dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Bu sırada bölgeden geçen ve olayı gören Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.