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Bursa'da iki kadın müşteri markete gelerek yaklaşık 200 TL'lik alışveriş yapmıştı. Biri kasiyeri oyalarken diğeri kaçmaya çalıştı ama olmadı...

"HAMİLEYİM" DİYEREK DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPTI

Show Haber'in haberine göre çalışanlar durumu anlayınca kapılar kapatıldı, polis çağrıldı. Sonrasında tiyatro başladı. Biri kendini yerden yere attı 'hamileyim' dedi, duygu sömürüsü yaptı.

OYNANAN TİYATRO KARAKOLDA SON BULDU

İşe yaramayınca ayağa kalkıp tehditler savurdu. Polis geldi ama bahanelerin arkası kesilmedi. Kadının hamile olmadığı ortaya çıktı. Suç dosyaları kabarık çıkan iki kadın karakola getirildi. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.