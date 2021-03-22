Bursa'da maske takmamak için direnen kadın ve annesi hakkında işlem yapıldı

AA

N.G. (53) ve annesi N.G, bir işlem için Osmangazi ilçesi Heykel semtindeki bir banka şubesine gitti.

Kadınlar, maske takmadıkları için bankadaki özel güvenlik görevlilerince içeri alınmadı. Bu kişilerin şubeye girmek için ısrar etmesi üzerine görevliler durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri, anne kızı bu konuda uyardı. Uzun süre maske takmamak için ekiplere direnen kadınlar, polis merkezine götürüldü.

N.G. ve annesine maske takmadıkları için cezai işlem uygulandığı öğrenildi.