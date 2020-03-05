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Bursa'da "Mehmet'in Türküsü" konseri düzenlendi



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Uludağ Üniversitesi Türk Halk Müziği Korosu'nun sahne performansı

Bursa'da "Mehmet'in Türküsü" konseri düzenlendiBURSA (AA) - Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bursa Şubesi tarafından organize edilen "Mehmet'in Türküsü" konserine vatandaşlar ilgi gösterdi.Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Doç. Dr. Erdem Özdemir'in yönettiği program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Halk Müziği Korosu'nun sahne aldığı gecede destan, kahramanlık ve zafer temalı eserler seslendirildi.Konserde seslendirilen Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun koçaklama türündeki "Meydan" adlı eseri dinleyenlerden tam not aldı.Gecenin sonunda koro, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.