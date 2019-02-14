Olay, gece saatlerinde Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi Karıncadere Sokak'ta meydana geldi. Fuat Pamukçu'ya ait 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Merdiven kurarak yangına 4 araçla müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangın sonucunda yaralanan olmadı.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeni bulmak için soruşturma başlattı.