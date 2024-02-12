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        Haberler Gündem Bursa'da midibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 10 yabancı turist yaralandı - Güncel haberler

        Midibüs elektrik direğine çarptı! 10 yabancı turist yaralandı

        Bursa'da midibüsün elektrik direğine çarptığı kazada biri ağır 10 yabancı turist yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 23:13 Güncelleme: 12.02.2024 - 23:13
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        Midibüs elektrik direğine çarptı
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        Merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi İstanbul Caddesi'nde B.S. idaresindeki seyahat acentesine bağlı midibüs, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

        10 TURİST YARALANDI

        Kazada araçta bulunan Katar ve Endonezya uyruklu 10 turist yaralandı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

        Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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