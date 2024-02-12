Midibüs elektrik direğine çarptı! 10 yabancı turist yaralandı
Bursa'da midibüsün elektrik direğine çarptığı kazada biri ağır 10 yabancı turist yaralandı
Merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi İstanbul Caddesi'nde B.S. idaresindeki seyahat acentesine bağlı midibüs, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.
10 TURİST YARALANDI
Kazada araçta bulunan Katar ve Endonezya uyruklu 10 turist yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.