Namaz kılarken fenalaşan çoban hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Bursa'da namaz kılarken fenalaşan çoban öldü

Bursa İnegöl'de küçükbaş hayvan sürüsünü otlatırken namaz kılan çoban, bir anda fenalaşarak yaşamını yitirdi

Bursa'da namaz kılarken fenalaşan çoban öldü
Namaz kılarken fenalaşan çoban hayatını kaybetti
0:00 / 0:00
DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, merada küçükbaş hayvan sürüsünü otlatan çoban Seyithan Cayhan (60), namaz kıldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu, Cerrah Mahallesi mevkiinde bulunan merada meydana geldi. Merada küçükbaş hayvan sürüsünü otlatan çoban Seyithan Cayhan, namaz kıldığı sırada fenalaştı. Cayhan’ın hareketsiz yattığını gören torunu, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde, Seyithan Cayhan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cayhan’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
GÜNDEM İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Manisa'da komşu iki kardeşin evleri alev alev yandı
GÜNDEM Komşu iki kardeşin evleri alev alev yandı
MSB ve TSK'ya 65 uzman yardımcısı alınacak
GÜNDEM MSB ve TSK'ya 65 uzman yardımcısı alınacak
Muğla'da kaybolan 13 yaşındaki çocuk ormanda bulundu
GÜNDEM Muğla'da kaybolan çocuk, ormanda bulundu
3 ilde kesin korunacak hassas alan ilanı Resmi Gazete'de
GÜNDEM 3 ilde kesin korunacak hassas alan ilanı
Erzurum'da uzman çavuş, tartıştığı eşini tabancayla vurdu
GÜNDEM Uzman çavuş, eşini tabancayla ağır yaraladı
Cuma namazı saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? 28 Ekim 2022 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri
GÜNDEM İl il cuma namazı saatleri!
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı 2022: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, kadro branş dağılımı, kontenjan sayısı belli mi?
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları
28 Ekim Cuma hutbesi: Diyanet ile haftanın cuma hutbesi konusu ne? Cuma hutbesi tam metni indir
GÜNDEM Diyanet ile Cuma hutbesi yayınlandı!
GSB ile KYK burs başvuru tarihleri 2022-2023! KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler?
GÜNDEM KYK burs başvuru tarihleri 2022-2023!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.