Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçede genç kız ile erkek arkadaşının bir grup tarafından darbedilmesi olayında, soruşturmayı yürüten savcıya konuyu farklı aktardıkları, şüphelileri korumaya çalıştıkları, olayla ilgili kamera görüntülerini ve bazı bilgileri bilerek gizledikleri iddiasıyla gözaltına alınan başpolis M.B. ve polis memuru V.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen polislerden V.C, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Savcılıktaki sorgusu tamamlandıktan sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.B. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Orhangazi ilçesinde 20 Ocak'ta meydana gelen ve bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, genç kız ile erkek arkadaşı kafenin önündeki parkta bir grubun saldırısına uğramış, olayla ilgili ifadelerinin ardından emniyetten salıverilen 6 şüpheli, tepkiler üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Ertan, Semih ve Burhan Semiz ile Burak İnce ve Hakan Gençoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, O.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.