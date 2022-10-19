Odun ve kömür depolama tesisinde korkutan yangın 0:00 / 0:00

AA

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki odun ve kömür depolama tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arabayatağı Mahallesi Ormanlar Caddesi'ndeki odun ve kömür depolama tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kömürlerin bulunduğu yerden başlayan yangın kısa sürede büyüyerek odunların bulunduğu alana sıçradı.

TONLARCA ODUN VE KÖMÜR YANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Tonlarca odun ve kömürün yandığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Öte yandan aynı bölgede bir ay önce de yangın çıkmış, tonlarca odun ve kömür yanmıştı.