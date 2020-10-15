Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anne hakim karşısında

AA

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Telat Rençber ve Ayşe Rençber, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katıldı, tarafların avukatları da salonda hazır bulundu.

Telat Rençber, oğlunun uyuşturucu kullandığını ve olayın, oğullarının komşularını taciz etmesi sonucu yaşandığını söyledi.

Tacizden dolayı tartışma çıktığını ve komşularının oğullarından şikayetçi olduğunu anlatan Rençber, "Mahkeme serbest bıraktı. Daha sonra komşumun babası beni telefonla arayarak bize evden çıkmamızı söyledi. Evimize giderken arabada ben, eşim ve oğlum vardı. Oğluma, 'Neden böyle yapıyorsun, eşin ve çocuğun var. Bizi insanların yüzüne bakamaz hale getirdin' dedim. Bana orada sayısızca küfür etti. Oğlum, 'Bana karışacağına karına sahip çık, eve adamlar gelip çıkıyor, haberin var mı' dedi. Ondan sonra ne olduğunu bilmiyorum. Öfkeme yenik düştüm." diye konuştu.

Rençber, yanındaki levyeyle oğlunun kafasına vurduğunu ve sonrasında bıçakladığını belirterek, "Yaralı halde yol kenarına bıraktım. Oradan biri alır görür de hastaneye götürür diye düşündüm. Çok pişmanım." dedi.

Olay günü eşinin kendisini aradığını anlatan Ayşe Rençber ise şöyle konuştu:

"Bana, 'Dönerciden döner al, içine de iki tane uyutan hap koy' dedi. Daha sonra eşim ve oğlum araba ile gelip beni evden aldı. Gürsu TOKİ'deki evimize gitmek için yola çıktık. Oğlum arabanın kendisine verilmesini istedi. Eşim de 'Arabayı sana veremem' dedi. Aralarında tartışma çıktı. Tartışmalarını durdursunlar diye bir yerde durup, 'Aldığım dönerleri yiyelim' dedim. Sonra yemeğimizi yedik. Oğlum babasına küfürler etti. Oğlumu sakinleştirmeye çalışırken eşim levye ile Şenol'un kafasına vurdu. Şenol, eşime saldırınca, eşim bir daha Şenol'un kafasına levye ile vurdu. Eşimin ayağına kapanıp, 'yapma' diye yalvardım. Eşim bana, 'Bu bizim imtihanımız' dedi. Oğlumu arabanın arka koltuğa oturttum. Eşime hastaneye gitmesi için yalvardım. Hastaneye gittiğimizi düşünürken, ormanlık alana geldik. Kendimde değildim, titriyordum. Eşim, 'Şenol'u buraya bırakalım, biri bulup hastaneye götürür' dedi. Ağlamaya başladım, 'Gitmeyelim' diye eşime bağırdım. Eşim hiç konuşmuyordu. Şuurunu yitirmiş durumdaydı. Oğlumu yaralı olarak orda bırakıp, daha sonra evimize geldik."

Mahkemede tanık olarak dinlenen Şenol Rençber'in eşi P.R. de eşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu, bu sebeple 4,5 yaşındaki oğullarını ondan uzak tutmaya çalıştığını anlattı.

Eşinin, kendisine ait eski telefondan alt komşusuna cinsel içerikli mesajlar yazdığını öğrendiğini anlatan P.R, "Eşim olduğunu anlayınca alt komşumun eşi onu dışarıya çağırdı. Camdan baktığımda tartışırken gördüm. Daha sonra karakolluk oldu. Ertesi gün babamla birlikte adliyeye gidip eşimi aldık. Eve gelmesin diye uzaklaştırma kararı aldırmıştım. Arabada olan olaylardan haberim yok. Eşimin düzenli kullandığı bazı haplar vardı. Annem giderken kendine gelir düşüncesiyle hapları alıp götürdü." dedi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- Olay

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Mart'ta Kestel ilçesi Gürsu TOKİ yolundaki ormanlık alanda bir erkek cesedi bulunduğu ihbarını almış, cesedin evli ve bir çocuk babası olan Şenol Rençber'e (34) ait olduğu belirlenmişti.

Rençber'in 9 Mart'ta Bursa Adalet Sarayına geldiğini ve buradan babası Telat Rençber ile birlikte çıktığını belirleyen ekipler, 16 Mart'ta oğullarını öldürdükleri suçlamasıyla maktulün anne ve babasını gözaltına almıştı. Baba Rençber oğlunu öldürdüğünü itiraf etmiş, Telat ve Ayşe Rençber çifti tutuklanmıştı.