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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da ölümlü kaza! 1 ölü, 6 yaralı

        Bursa'da hatalı 'U' dönüşü kazaya neden oldu: 1 ölü, 6 yaralı

        Bursa'da hatalı U dönüşü kazaya neden oldu. Feci kazada 1 kişi öldü 6 kişi ise yaralandı. Yaralıların arasında çocukların da bulunduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 22:10 Güncelleme: 03.11.2023 - 22:10
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        Bursa'da ölümlü kaza!
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yasak yerden sürücüsünün 'U' dönüşü yaptığı otomobil ile karşı yönden gelen otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 6 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında İnegöl'ün Şehitler Mahallesi, Bursa- Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl istikametinde seyir halinde olan Yunus Tanrıkulu (36) yönetimindeki 16 ANU 66 plakalı otomobil, karşı yoldan yasak olduğu halde 'U' dönüşü yapmak için manevra yapan Yahya Hüren (58) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobildeki Özlem Dutar (35), Refika Hüren (55), Ahmet Faruk D. (4), Abdullah Eren D. (8) ve diğer otomobildeki Recep Tanrıkulu (48), yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye yaralılardan Özlem Dutar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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