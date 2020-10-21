Bursa'da ölümlü kaza sanığının cezası üçüncü yargılamada 12 yıla düşürüldü

AA

Yargıtay 1. Ceza Dairesince, "olası kasıtla öldürmek" suçunun bulunmadığı, sanığın eyleminin "bilinçli taksirle ölüme neden olma" kapsamına girdiği için kararın bozulmasının ardından dava, Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesinde ikinci kez yeniden görüldü.

Tutuklu yargılanan Serhat K'nin ifadesi, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Kazada hayatını kaybeden Volkan Hasanusta ve Aykut Tekin'in (20) yakınları ile tarafların avukatları ise salonda hazır bulundu.

Aykut Tekin'in babası İlyas Tekin, duruşma salonundaki ekranda sanığı görünce fenalaştı. Sanığa hakaret ve tehditte bulunan baba, uyarılara rağmen sakinleşmeyince polis eşliğinde salondan çıkarıldı.

Ölenlerin diğer yakınları, Yargıtayın bozma ilamını kabul etmediklerini, kazada olası kasıt olduğunu düşündüklerini dile getirdi.

Son savunmasını yapan sanık Serhat K. ise tahliyesini istedi.

Mütalaasını veren savcı, sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 12 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırarak, infaz yasasındaki düzenleme kapsamında tahliyesine karar verdi.

- Olay

Orhangazi ilçesinde Kasım 2015'te Serhat K. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden Volkan Hasanusta'nın (33) kullandığı araca çarpmıştı. Sürücü Serhat K'nin yanındaki arkadaşı Aykut Tekin (20) olay yerinde hayatını kaybetmiş, Meryem Kanber ve Nazlı Can Doğan yaralanmış, diğer aracın sürücüsü Hasanusta ise hastanede yaşamını yitirmişti. 0,53 promil alkollü olduğu tespit edilen Serhat K. tutuklanmıştı.

Sanık hakkında açılan davada yerel mahkemece verilen 44 yıl hapis cezası kararı, Yargıtay tarafından bozulmuştu. Yeniden yargılamada ise Serhat K. 18 yıl hapse mahkum edilmişti.