Bursa'da ormanlık alanda yangın çıktı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Giriş: 11.10.2024 - 18:03 Güncelleme: 11.10.2024 - 18:03
Aydınpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 16 araç ve 25 personel sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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