Bursa'da 2 gün önce, özel halk otobüsünde seyahat eden yolcular, Atatürk Caddesi üzerindeki otobüs durağında inmek istedi. İddiaya göre, inecek yolcular düğmeye basmadı. Bu nedenle sürücü ile yolcular arasında sözlü tartışma yaşandı. Bunun ardından otobüs şoförü İbrahim Kabul'e tepki gösteren diğer yolculardan Alev Güleç ile eşi Hüseyin Güleç arasında kavga çıktı. DHA'nın haberine göre, kavganın ardından sürücü İbrahim Kabul olay yerinden ayrılırken, Güleç ailesi, Bursa Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi oldu.



İddiaya göre burnu kırılan Hüseyin Güleç ile tokat yediğini söyleyen Alev Güleç, şoför İbrahim Kabul'den şikayetçi oldu. Olaydan bir gün sonra emniyete giden Kabul de kimseye vurmadığını ve yolcuların önce küfürler ettiğini daha sonra kendisine vurmaya başladıklarını söyleyerek hakkındaki suçlamaları reddetti.





Olay gününe ait otobüsün içerisinde yer alan güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otobüs şoförü Kabul ile Güleç ailesi arasındaki kavga izlenirken, başka yolcuların da burnu kırıldığı iddia edilen Hüseyin Güleç'e vurduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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