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Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da otomobil, ağaca çarpıp taklalar attı: 2 ölü
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Otomobil, ağaca çarpıp taklalar attı: 2 ölü

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarpıp taklalar atarak yaklaşık 50 metre uçtu. Korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da otomobil, ağaca çarpıp taklalar attı: 2 ölü
Bursa'da korkunç kaza! 2 ölü
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AA

Bursa'da Hicret Er'in idaresindeki 34 RK 6207 plakalı otomobil, Merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki ağaçlara çarpıp taklalar atarak yaklaşık 50 metre uçtu.

Kazada ağaçlar devrilirken otomobil ise hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin kontrollerinde, sürücü Er ile yanında bulunan Serdar Demir'in (39) hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin incelemelerinin ardından cenazeler, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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