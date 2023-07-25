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        Haberler Gündem Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Güncel haberler

        Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 18:46
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        Bursa'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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        Kaza, öğleden sonra Orhaneli- Bursa karayolunun Göynükbelen yol ayrımında meydana geldi.

        İsmail Sevik (68) yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen Ali D. (55) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile Hasip D. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        İsmail Sevik, Ali D. ile Hasip D., sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan durumu ağır olan evli, 2 çocuk babası İsmail Sevik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren diğer iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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