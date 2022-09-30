Bursa'da feci kaza: 1 ölü

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Erdi Kuas idaresindeki otomobil, Bursa-Yalova otoyolu Selçukgazi mevkisinde Hüseyin Kazan'ın kullandığı kamyona arkadan çarptı.
SÜRÜCÜ OTOMOBİLDE SIKIŞTI
Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü aracında sıkıştı. Kamyon sürücüsünün ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Kuas, sağlık ekiplerine teslim edildi. AA'nın haberine göre; sağlık personelinin yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, yola savrulan otomobil parçalarının kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
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