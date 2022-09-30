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Bursa'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kamyona arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobilde sıkışan sürücü yaşamını yitirdi

Bursa'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü
Bursa'da feci kaza: 1 ölü
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AA

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Erdi Kuas idaresindeki otomobil, Bursa-Yalova otoyolu Selçukgazi mevkisinde Hüseyin Kazan'ın kullandığı kamyona arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ OTOMOBİLDE SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü aracında sıkıştı. Kamyon sürücüsünün ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Kuas, sağlık ekiplerine teslim edildi. AA'nın haberine göre; sağlık personelinin yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, yola savrulan otomobil parçalarının kaldırılmasının ardından normale döndü.​​​​​​​ Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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