Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde Hülya Ö. kontrolündeki otomobille Muhammed B. (30) idaresindeki motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan sürücü Muhammed B. ile aynı motosikletteki Ahmet A. (39) yaralandı.
Devriye gezen gece bekçilerinin yardım çağrısında bulunması üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.