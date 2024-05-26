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        Haberler Gündem Güncel Bursa'da otomobiller çarpıştı: 5'i ağır 8 yaralı

        Bursa'da otomobiller çarpıştı: 5'i ağır 8 yaralı

        Bursa'da çarpışan iki otomobilden biri dereye uçtu. 5'i ağır 8 kişinin yaralandığı kazada can pazarı yaşandı. Dereye düşen otomobildeki yaralılar kurtarılarak çevre hastanelere kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 10:03 Güncelleme: 26.05.2024 - 10:07
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        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı.

        Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Gürsu ilçesi Serme ve Karahıdır Bağlantı Köprüsü'nde meydana geldi.

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        Plakaları ve sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı.

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        Kazada otomobillerden biri sulama kanalına uçtu. Kazada Eren B.(21), Yağmur B.(11), Şenay B.(44), Ali T.(19) Mehmet N. (19) ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

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        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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        Olay yerine gelen ekipler sulama kanalına düşen otomobildeki yaralıları çıkararak ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk etti.

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        Yaralıların 5'inin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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        Öte yandan, son iki günde Bursa'da meydana gelen 3 trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

        #Bursa
        #trafik kazası
        #Bursa kaza haberleri
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