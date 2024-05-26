Bursa'da otomobiller çarpıştı: 5'i ağır 8 yaralı
Bursa'da çarpışan iki otomobilden biri dereye uçtu. 5'i ağır 8 kişinin yaralandığı kazada can pazarı yaşandı. Dereye düşen otomobildeki yaralılar kurtarılarak çevre hastanelere kaldırıldı.
Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı.
Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Gürsu ilçesi Serme ve Karahıdır Bağlantı Köprüsü'nde meydana geldi.
Plakaları ve sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı.
Kazada otomobillerden biri sulama kanalına uçtu. Kazada Eren B.(21), Yağmur B.(11), Şenay B.(44), Ali T.(19) Mehmet N. (19) ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler sulama kanalına düşen otomobildeki yaralıları çıkararak ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk etti.
Yaralıların 5'inin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.