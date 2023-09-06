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        Haberler Gündem Bursa'da otomobillerin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        Bursa'nın İznik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 01:32 Güncelleme: 06.09.2023 - 01:32
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        Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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        Alınan bilgiye göre, Semih Arslan (32) idaresindeki otomobil, İznik'ten Kaynarca Mahallesi istikametine seyir halindeyken sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Ergen Patat (67) yönetimindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Rukiye Patat, Ömer Karaçoban ve Rahime Güney yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hayati tehlikesi bulunan Semih Arslan, İznik'teki müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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