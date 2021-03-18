Bursa'da PTT şubesinden silahlı soygun yapan 2 şüpheli tutuklandı

AA

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y. (21) ve B.K. (21),çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe haklarında tutuklama kararı verilerek cezaevine gönderildi.

Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir PTT şubesine 4 Aralık 2020'de gelen iki kişi, gişe görevlisine silah doğrultup kasadaki 10 bin 400 lirayı alarak olay yerinden kaçmıştı. Polis, şüphelilerin olay sonrası PTT yakınlarındaki bir akrabalarının evine gittiklerini, aynı gün otobüsle İstanbul'a kaçtıklarını belirlemiş, 16 Mart'ta F.Y'yi Bursa'da, B.K'yi ise İstanbul'da gözaltına almıştı. Şüphelilerin soygun sırasında üzerlerindeki giysileri çaldıkları, daha sonra boş bir arsada yaktıkları belirlenmişti.