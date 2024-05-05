Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Yeniler Sokak'ta bulunan ağaçtan erik toplamaya çalışan 3 çocuğa, sahipsiz köpekler saldırdı.

Bir evin güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, köpeklerden birinin yere yatırdığı çocuğa saldırdığı, diğer iki çocuğun da korkuyla kaçmaya çalıştığı görüldü.

Çocukların çığlıklarını duyan bir vatandaş ise köpekleri uzaklaştırmaya çalıştı.

2 ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 çocuğu hastaneye kaldırdı. Polis ise sokak köpeklerini yakalayarak boş bir inşaata bağladı.