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        Haberler Gündem Bursa'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Güncel haberler

        Bursa'da sahte içki operasyonu

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalanırken toplam 127 litre sahte içkiye el koyuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 01:47 Güncelleme: 29.12.2024 - 01:47
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        Bursa'da sahte içki operasyonu
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        Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirdi.

        Güzelyalı Yat Limanı deniz feneri civarında, E.S'nin bisikletinin arka sepetinde şişelere doldurulmuş kaçak içki satmaya çalıştığını tespit eden ekipler, bu şişeleri satmaya çalışırken şüpheliyi suçüstü yakaladı.

        Ekipler yaptıkları incelemede, şişelerin içindeki içkilerin sahte olduğunu tespit etti.

        Şüpheli, içkileri evinde yaptığını itiraf etti.

        Bisikletinin arka kısmındaki kapalı sepette çeşitli ebatlarda 14 şişe içinde toplam 8 litre el yapımı alkollü içki ele geçirildi.

        Şüphelinin Eğitim Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ise 86 şişe içinde 119 litre el yapımı alkollü içki ele geçirildi. Toplamda 100 şişe içinde 127 litre el yapımı alkollü içkiye ekiplerce el koyuldu.

        Şüpheli, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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