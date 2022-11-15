Bursa'da sahte içkiden 3'üncü ölüm! 0:00 / 0:00

AA

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

BİR CAN KAYBI DAHA

AA'da yer alan habere göre sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen Ş.C. (56) ve E.O'nun ardından hastanede tedavi gören N.Ç. de hayatını kaybetti.

4 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

F.İ, K.İ, M.K, B.D, R.Ç, F.Ü, B.M, C.T, E.S, M.A. ve M.A'nın tedavileri ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. Bu kişilerden 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.