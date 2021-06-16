Bursa'da sahte içkiden ölümlerle ilgili haklarında dava açılan 6 sanığın yargılanmasına başlandı

AA

Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mesut G, Erhan O, Birkan B, Uğur K, Muhammed H, tutuksuz sanık Kemal B, ölen kişilerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Erhan O, boya badana işi yaptığını ve 200 lira karşılığında 5 litre etil alkol aldığını anlattı.

Sahte alkol nedeniyle gözlerini kaybettiğini belirten sanık, beraatını ve tahliyesini istedi.

Sanık Uğur K. de sigorta işiyle uğraşırken askerden döndükten sonra etil alkol satışı yapmaya başladığını söyledi.

Bazı sanıklarla etil alkol alışverişi yaptığını anlatan Uğur K, sadece etil alkol sattığını, hazır halde içki satmadığını ve etil alkollerin üzerine tıbbi amaçlı olduğunu belirtir yazı yapıştırdığını ifade etti.

Sanık, etil alkollerin gelen son partisinde sorun çıkınca kendisinin, alanları mesajla ya da arayarak uyardığını, en yakın hastaneye gitmelerini ve ellerindeki alkolü karakola götürmelerini söylediğini dile getirdi.

Ölenlere rahmet yakınlarına sabır dileyen sanık, tahliyesini ve beraatını istedi.

Tekstil işi yaptığını aktaran sanık Mesut G. ise "Kimseye etil ya da metil alkol satmadım. Dosyada benden alkol aldığını belirten kimse yoktur. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Tekel bayisi işlettiğini anlatan sanık Birkan B. de aldığı ruhsatla etil alkol satışı yaptığını, tanıştığı sanık Uğur K'den aldığı etil alkolleri 4 ay boyunca sattığını ve herhangi bir problem çıkmadığını söyledi.

Son olarak aldığı 15 litre etil alkolü kimseye satmadığını ifade eden sanık, tahliyesini ve beraatını talep etti.

Sanık Muhammed H. ise tekel bayisi işletirken kapattığını ve dezenfektan ile temizlik ürünleri satışı yapmaya başladığını dile getirdi.

Olaya konu alkolü sanık Uğur K'ye kendisinin satmadığını anlatan sanık, "Ölen kişiler nedeniyle çok üzgünüm ancak onların ölümünde herhangi bir payım yoktur. Beraat ve tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Sanık Kemal B. de sahte içki nedeniyle ölenlerden Kenan Ç'nin arkadaşı olduğunu belirterek, "Sanıklardan Uğur'dan alkol aldığım oldu. Son olayda yine Uğur'dan alkol aldım. Rakı yaptık, Kenan'la içtik. O maalesef hayatını kaybetti, ben 4 gün hastanede yattım. Bunun metil alkol olduğunu bilmiyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum." dedi.

Vefat eden yakınları da şikayetçi olduklarını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar tarafından isimleri verilen 2 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, sanık Erhan O'nun tahliyesine ve diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Geçen yıl aralık ayında Bursa'da farklı zamanlarda alkol aldıktan sonra fenalaşan 18 kişi kentteki hastanelere kaldırılmış, bu kişilerden Kenan Ç. (56),Mehmet İ. (59),İrfan Ç. (39),Sümer Ç. (51),Mümin A. (41) ve Mehmet S. (62) hayatını kaybetmişti. Sahte içkilerin satışıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli ise tutuklanmıştı.