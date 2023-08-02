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        Haberler Gündem Bursa'da seyir halindeki otomobil, önünde yavaşlayan cipe çarptı: 5 yaralı - Güncel haberler

        Seyir halindeki otomobil, önünde yavaşlayan cipe çarptı: 5 yaralı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobilin, önünde yavaşlayan cipe çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 20:55
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        Otomobil, önünde yavaşlayan cipe çarptı: 5 yaralı
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        Kaza saat 19.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde İnegöl girişinde meydana geldi.

        Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Buklem Çelik (25) yönetimindeki otomobil, önünde yavaşlayan Ahmet Öztürk yönetimindeki cipe arkadan çarptı.

        Kaza sonucu otomobil sürücüsü Buklem Çelik ve arkadaşı Aylin Özkan (24) ile diğer araçta bulunan Sedanur Ö. (27), Merve Ö. (24) ve Meryem S. (34) yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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