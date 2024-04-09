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        Haberler Gündem Güncel Bursa'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın: 16 yolcu dumandan etkilendi

        Bursa'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın: 16 yolcu dumandan etkilendi

        Bursa'da, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun İzmir istikametinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Alevlerin bir anda sardığı otobüs kısa sürede küle dönerken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 16 yolcu, çevredeki hastanelere sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 07:35 Güncelleme: 09.04.2024 - 07:35
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        Seyir halindeki yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
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        Bursa'da otoyolda seyreden yolcu otobüsünde yangın çıktı.

        İstanbul-İzmir otoyolunda Kocaeli'den Bergama'ya hareket eden Mürsel Duran yönetimindeki yolcu otobüsü, Orhangazi Tüneli girişinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

        AA'nın haberine göre; kısa sürede alevler tüm otobüsü sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        16 YOLCU DUMANDAN ETKİLENDİ

        Yangının ardından 39 yolcu kısa sürede tahliye edildi. Dumanlardan etkilenen 16 yolcuya, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Çevredeki hastanelere sevk edilen 16 yolcunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Yolcu otobüsünün yanması sonucu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun İzmir istikameti, otobüsün kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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