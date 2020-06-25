Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 27 gözaltı

AA

Alınan bilgiye göre, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptığı iddiasıyla 27 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa ve İzmir'deki 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, 112 tabanca fişeği, 35 av tüfeği fişeği, 1 bıçak ve 1 muşta ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 27 zanlı, emniyete getirildi.