Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer meselesi yüzünden çıkan sopalı ve sandalyeli kavga kameralara yansıdı. Polisin biber gazı kullandığı kavgada 7 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre olay, Gemlik ilçesi Küçükkumla sahilinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede oturmak isteyen 2 grup arasında yer meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup bir birbirine girdi. Sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga kameralara yansıdı. Tabure ve şişelerin kullanıldığı kavgada polis iki grubu ayırmak için biber gazı sıktı. Kavga sırasında yaralanan 7 kişi Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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