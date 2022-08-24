Sürücülerin tehlikeli eşya taşımacılığı

Bursa´da sürücülerin trafikteki tehlikeli eşya taşımacılığı kameralara yansıdı. İlk görüntü, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde kaydedildi. Triportör sürücüsü, aracın üzerine yüklediği yatak ve bazalarla trafikte seyrederken görüntülendi.
ARAÇ ÜSTÜNDE 1 KANEPE, 2 KOLTUK
Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde ise kamyonetin kasasında 1 kanepe ve 2 koltuktan oluşan oturma grubunun taşındığı anlar çevredekiler tarafından kayda alındı. Sürücünün tehlikeye aldırış etmeden trafikte ilerlediği görüldü.
KAMYON KASASINDAKİ TEHLİKELİ UYKU
Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi´nde kameraya yansıyan görüntüde de kapalı kasa kamyonetin arkasındaki kumaş paketlerinin üzerinde, brandanın açık olmasına aldırış etmeden uyuyan kişi dikkati çekti.
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