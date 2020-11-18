Bursa'da tarihi eser satmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı

AA

Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, elinde tarihi eser olarak değerlendirilen nesneler bulunan K.A'nın müşteri aradığını belirledi.

Bunun üzerine Bursa Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ovaakça Jandarma Karakol Komutanlığı personelince oluşturulan özel ekipler, şüpheliyi takibe aldı.

Elindeki objeleri satmak için Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'ne gelen K.A, ekiplerce burada gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda bir adet yılan objesi, bir adet mezar steli, iki adet kadın heykeli, bir adet bakır tas, bir adet haç, iki adet yüzük, 94 adet sikke, iki adet taş ölçme dedektörü, bir adet toplu tabanca ve buna ait 3 fişek ele geçirildi.