Bursa'da tekstil fabrikası alev alev yandı
Bursa'nın Kestel ilçesinde, tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Maddi hasarın meydana geldiği iş yerinde soğutma çalışmaları sürdürülüyor
Yangın, saat 21.00 sıralarında Ankara Caddesi üzerinde bulunan tekstil fabrikasında çıktı.
Fabrikada henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri metrelerce yükselen alevlere müdahale etti.
Yangın ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği iş yerinde soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.