Bursa'da tekstil fabrikasında korkutan yangın
Bursa İnegöl'de bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, dün saat 19.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Havaalanı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının boyahanesinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı.
Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DHA'nın haberine göre; yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu fabrikada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.