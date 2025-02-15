Mahmudiye Mahallesi'nde temizlik yaptığı sırada bir kese içerisinde ziynet eşyaları bulan Soner Aktepe, durumu hemen şeflerine bildirerek İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne tutanak karşılığında teslim etti.

Zabıta ekipleri, ziynet eşyalarının sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aktepe, "Bizler harama ve helale dikkat eden insanlarız. Kaybeden vatandaşımız üzülmesin, emaneti bizde." dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde görevlim, mesai arkadaşımız Soner, yerleri süpürürken bulduğu ziynet eşyalarını zabıtamıza teslim etti. Kendine yakışanı yapmışsın güzel kardeşim. Tebrik ederim." sözleriyle personeline teşekkür etti.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.