Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Bursa'da TIR'a çarpan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti

Bursa-İzmir kara yolunda TIR'a arkadan çarpan kamyonet sürücüsü ve yanındaki bir kişi hayatını kaybetti

Bursa'da TIR'a çarpan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti
AA

Bursa istikametinden Balıkesir yönüne seyreden Ş.K. idaresindeki kamyonet, Karacabey ilçesi Gölkıyı mevkisinde Yunus Ç. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kamyonette bulunan Kıran ve Reşit Timaçin'in (46) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi.

Sıkıştıkları yerde çıkarılan cenazeler savcılık incelemesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü Yunus Ç. gözaltına alındı.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dina'nın cansız bedeni Büyükelçilik ve ailesine bilgi verilmeden İstanbul'a gönderilmiş
GÜNDEM Dina cinayetinde yeni bir detay ortaya çıktı
BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ başladı! Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak, neden yatmadı?
GÜNDEM Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı!
Çin Takvimi ile bebek cinsiyeti hesaplama: 2023 Çin Takvimi ile bebek cinsiyet hesaplaması nasıl yapılır?
GÜNDEM Çin Takvimi bebek cinsiyeti hesaplaması
2023 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, Diyanet takvimi ile bayram tatili kaç gün olacak, tatil uzayacak mı?
GÜNDEM Ramazan Bayramı tarihleri
İtikaf nedir ve nasıl yapılır? Ramazan'da itikafa ne zaman girilir?
GÜNDEM Ramazan'da itikafa ne zaman girilir?
Barış Boyun çetesinin dehşet görüntüleri ortaya çıktı - En Son Haberler
GÜNDEM Yeni görüntüleri ortaya çıktı
KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2023: Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak?
GÜNDEM Kurban Bayramı tarihleri
Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir, Diyanet İşleri ile Kadir Gecesi'nde nasıl, ne zaman ibadet edilir?
GÜNDEM Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir?
Kamu işçilerine zam teklifi netleşti! 2023 Kamu işçilerine ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak? Toplu iş sözleşmesi ne zaman yapılacak?
GÜNDEM Kamu işçilerine zam teklifi açıklandı!
Kadir Gecesi tesbihatı 2022: Kadir Gecesinde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?
GÜNDEM Kadir Gecesinde çekilecek tesbihler ve zikirler!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.