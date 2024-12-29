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        Haberler Gündem Bursa'da TIR'ın çarptığı kişi hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Bursa'da TIR'ın çarptığı kişi hayatını kaybetti

        Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarptığı kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 03:31 Güncelleme: 29.12.2024 - 03:31
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        Bursa'da TIR'ın çarptığı kişi öldü
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        Bursa Çevre Yolu'nda karşıya geçmeye çalışan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişiye, seyir halindeki TIR çarptı.

        Kazayı gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, hayatını kaybeden kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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