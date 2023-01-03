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Haberler Gündem Bursa'da tüm duraklar için "BuTaksi" çağrı sistemi geliyor
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Bursa'da durakların ortak kullanacağı taksi çağrı sistemi "Bu Taksi" kuruluyor

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odası, "BuTaksi" adıyla hizmete girecek taksi çağrı sisteminin logosunu üniversite öğrencileriyle belirlemek için çalışma başlattı. Son aşamaya gelen taksi çağrı sistemi, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 farklı dilde hizmete başlayacak. Peki sistem nasıl çalışacak? Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odası Ahmet Çakır, detayları anlattı

Bursa'da tüm duraklar için
AA

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından başlatılan çalışma ile tüm durakların ortak kullanacağı "BuTaksi" adlı taksi çağrı sisteminde son aşamaya gelindi. Oda Başkanı Ahmet Çakır, Bursa'ya özel olacak taksi çağrı sistemiyle ilgili yaptığı açıklamada, kentte taksiciliği bir üst seviyeye taşımak istediklerini belirtti. Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 farklı dilde hizmete başlayacak taksi çağrı sisteminin yazılımında sona yaklaştıklarını aktaran Çakır, şöyle devam etti:

"LOGOYU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE BELİRLEMEK İSTEDİK"

"Uygulamanın Bursa'mıza yakışır bir logosu olmasını ve logomuzu üniversite öğrencileriyle birlikte belirlemek istedik. Bursa'da taksiciliğin çevre illerden daha farklı bir dokusu var. Bu mahalle taksiciliği yapısını asla bozmayacağız. Göreve geldiğimizden bu yana Bursa'ya özel taksi çağırma uygulaması yapmak istediğimizi ve bunu mevcut yapımızı bozmadan gerçekleşmesi konusundaki hassasiyetimizi dile getiriyorduk. Durak taksiciliğini bitirmeden, taksi çağrı sistemi oluşturulması ile ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkı ve desteklerini de aldık.

Aradığımız çözümde Bursa'da yıllardır devam eden durak kurgusunu hiç bozmadan, her taksi çağıran yolcunun kendi mahallesindeki yerel taksi durağına yönlendirilebilmesi, durakta araç yok ise en yakın taksiye yönlendirilebilmesi, telefonunda internet paketi olmasa da kendisine en yakın durağın iletişim numarasına ulaşabilmesi, kendisine yönlendirilen aracı bilmesi, yolculuğunu kayıt altına alabilmesi, olası bir kayıp eşya ya da aksilik durumunda kolaylıkla yolculuk ettiği araca ya da haber merkezimize ulaşabilmesi ve en önemlisi sadece taksi camiasının kullanabileceği bir kolaylık oluşturuyoruz."

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Ahmet Çakır, BuTaksi çalışma sisteminin çalışma prensibi hakkında şu bilgileri verdi:

"BuTaksi uygulaması sadece yolcu ve taksi arasındaki iletişimi sağlamakla kalmayarak, durakların yönetim süreçlerinde de teknolojik olarak duraklara destek olmakta, durak sıra sistemi, arayan müşteri kayıt sistemi, güvenlik önlemi, duraktan hangi aracının boş hangisinin dolu olduğunu görebildikleri ve durağın işlerini sistematik olarak analiz edebildiği bir yazılım alt yapısı bulunmakta.

SIRADA BEKLEYEN İLK 3 ARACA ÖNCELİK

Bu Taksi yazılımı durak bölgeleri konusunda 5 metre hassasiyetinde çalışabiliyor. Bu hassasiyet ile yolcu araç erişiminde her zaman yolcuya en yakın duraktaki sırada bekleyen ilk 3 araca iş önceliği tanınıyor. Durak sırasındaki ilk 3 araç olumlu cevap veremeyecek kadar yoğun olduğunda yolcuya en yakın araca iş düşüyor.

KARBON SALINIMININ AZALTILMASI SAĞLANACAK

Böylelikle araçların boşa yaptığı kilometrelerin önüne geçebilmekte, bu sayede karbon salınımını azaltmayı ve Bursa'mızın hep yeşil kalması konusuna taksici esnafının da bir desteği olmasını sağlamakta.

MİSAFİR ARAÇ ÇAĞIRMA UYGULAMASINI DA EKLETTİK

Yazılıma yardımlaşma sisteminin eklemelerini istedik ve taksi duraklarının kapısında bekleyen müşterilere de 'Araç yok' dememek için durak yöneticilerinin kullanabileceği misafir araç çağırma uygulamasını da yazılıma eklettik. Böylece durakta araç kalmadığında kendi yakınlarından geçmekte olan en yakın aracı duraklarına çağırarak durak yolcularını mağdur etmeden misafir araç çağırabilmelerini sağlayacağız."

LOGO YARIŞMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Ayrıca Çakır, ocak ayı sonuna kadar devam edecek ödüllü BuTaksi logo yarışmasına katılmak isteyenlerin ayrıntılı bilgiyi https://www.abidos.com.tr/bu-taksi-logo-yarisma.html temin edebileceklerini sözlerine ekledi.

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