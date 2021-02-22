Bursa'da uyuşturucu araması yapan polis, otomobil lastiğine gizlenmiş kokain ele geçirdi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik operasyon başlattı.
Şüphelilerin ev ve araçlarında eş zamanlı gerçekleştirilen aramalarda, 1 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Ekipler, bir otomobilin lastiğinin içine gizlenmiş 1 kilogram kokain de ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılardan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A, R.K, K.D. ve O.F, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
İ.K'nin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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