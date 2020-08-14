AA

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhangazi, İznik, Mudanya, Yenişehir ve Gemlik ilçelerinde, yasa dışı kenevir ekim alanlarının tespiti, kontrolü ve denetlenmesi için drone ile havadan keşif ve gözetleme yaptı.

Yapılan keşifin ardından 19 yasa dışı ekim yerinde, 10 bin 391 kök kenevir bitkisi ele geçirildi ve 17 şüpheli yakalandı.

Ekipler, İnegöl ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik de operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda, 2 pompalı tüfek, 2 otomatik av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 2 gram esrar, 1 gram sentetik uyuşturucu ve 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.