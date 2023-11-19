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        Haberler Gündem Bursa'da yarın okullar tatil mi? Valiliklerden peş peşe açıklama! 20 Kasım 2023 yarın Bursa'da okul var mı?

        Bursa'da yarın okullar tatil mi? 20 Kasım yarın Bursa'da okullarda ders işlenecek mi?

        Soğuk havalar yurt genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe yağış ve fırtına açıklamaları sonrasında bazı illerde okullar tatil edildi. Okullarda yarın ders işlenip işlenmeyeceği merak edilen illerden biri de Bursa oldu. İşte "20 Kasım yarın Bursa'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı ile Bursa'da okulların durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 18:58 Güncelleme: 19.11.2023 - 18:58
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Ara tatilin bitmesiyle 20 Kasım Pazartesi günü ilk ders zili çalacak. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "Yarın Bursa'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte, 20 Kasım Pazartesi Bursa'da okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...

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        UYARI YAPILDI!

        Meteoroloji kar ve sağanak için 33 kentte sarı ve turuncu alarm uyarısında bulundu. Bu iller: Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Mersin, Kars, Kastamonu, Kocaeli, Malatya, Mardin, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Yalova, Karabük, Düzce.

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        BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        Zonguldak'ta yarın yani 20 Kasım'da eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. İstanbul Şile’de İlk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Ancak henüz Bursa ile ilgili resmi bir bilgi gelmedi. Konu hakkında son dakika gelişmesi olduğu zaman habere eklenecek.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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