Bursa'da yasak olmasına rağmen kına gecesi düzenleyenlere ceza uygulandı

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Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesindeki bir otelde yasak olmasına rağmen kına gecesi düzenlendiği ve burada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığı ihbarını aldı.Bunun üzerine söz konusu adrese giden ekipler buradaki eğlenceyi sonlandırdı.Polis, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 24 kişiye Hıfzısıhha Kanunu'nun 282'nci maddesince toplam 75 bin 600 lira ceza kesti.Ekipler, işletmeci A.G. hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi uyarınca adli işlem yaptı.