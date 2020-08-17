Bursa'da yerleşim bölgesi yakınında orman yangını

Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi'nde mezarlığa yakın bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi.Ekipler, yoğun dumanın kentin batısındaki birçok noktadan görülebildiği yangının çevredeki binalara sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösteriyor.Helikopterle havadan da müdahale edilen yangının seyrine göre civardaki bağ evlerinin tahliye edilebileceği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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