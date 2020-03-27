Bursa'da yollardaki dijital ekranlardan

Öğretmenler de seferber oldu! Sağlıkçılar için üretiyorlar

AA

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki dijital ekranlar ve trafik ışıklarına, belediye ekipleri tarafından "Evde kal Bursa", "Evde kal" sloganları yazıldı.

Dün gece başlayan çalışmada, Acemler, Mudanya geliş ve gidiş istikametleri, Mudanya Devlet Hastanesi inişi, Bursa Organize Sanayi Bölgesi önü, Filament Köprülü Kavşağı ve Otosansit girişinde yer alan tüm dijital ekranlara sloganlar yerleştirildi.

Açıklamada, uyarıların virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam edeceği vurgulandı.