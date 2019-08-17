Kaza, saat 16.00 sıralarında, Orhangazi ilçesi İznik yolunda meydana geldi. Orhangazi'den İznik yönüne giden İbrahim Çalık'ın (49) kullandığı 16 BKL 25 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kenan Şentürk (55) yönetimindeki 16 P 5767 plakalı otomobil ile çarpıştı. Bu sırada 15 fabrika işçisini taşıyan Gökhan Kaymaz'ın (40) kullandığı 16 S 6700 plakalı servis minibüsü, otomobillere çarpmamak için manevra yaparken, kontrolsüz şerit değiştirip, karşıdan gelen Cemal Büyük (68) yönetimindeki 16 KMA 64 plakalı otomobille çarpıştı. Zincirleme kazada 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları çıkararak, ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı. Sağlık görevlileri, 18 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'ini sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle Orhangazi- İznik yolu, yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Hurdaya dönen araçların yoldan çekilmesiyle ulaşım, normale döndü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.