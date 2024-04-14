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        Haberler Gündem Bursa'da zincirleme kaza: 4 yaralı - Güncel haberler

        Bursa'da zincirleme kaza: 4 yaralı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 04:11 Güncelleme: 14.04.2024 - 04:11
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        Bursa'da zincirleme kaza: 4 yaralı
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        Kaza, saat 22.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu Hikmet Şahin Köprülü kavşağı üzerinde meydana geldi.

        Ankara’dan Bursa istikametine seyir halinde olan Efecan Y. (30) yönetimindeki otomobile, trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşladığı sırada arkasından gelen Oğuzhan B. (27) idaresindeki otomobil çarptı. Kaza yapan bu araçlara arkalarından gelen Altan G. Yönetimindeki otomobil çarptı.

        Zincirleme kazada otomobillerde bulunan Nejla G. (45), Cihan G. (21), Saniye Ç. (72) ve Nurhan B. (24) yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

        Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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