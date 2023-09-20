Bursa'da zincirleme trafik kazası: 3'ü polis 6 yaralı
Bursa'da polis aracı, servis minibüsü ve taksinin çarpışması sonucu 3'ü polis memuru 6 kişi yaralandı
Merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi Ali Ferruh Yücel Caddesi Gökdere Meydanı'nda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen polis aracı ile Asım Ş. idaresindeki servis minibüsü ve Göksel Ç. yönetimindeki taksi çarpıştı.
AA'nın haberine göre, kazada, isimleri öğrenilemeyen 3 polis memuru ile servisteki 3 yolcu yaralandı.
Yaralı polisler Çekirge Devlet Hastanesine, diğer yaralılar ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulanslarla götürüldü.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.