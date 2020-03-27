Bursa'daki bilim sanat merkezleri yüz koruyucu siper üretimine başladı

AA

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, özellikle sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu yüz koruyucu siper maske üretimi, 3D yazıcılarla gerçekleştiriliyor. Sağlığa zarar vermeyen doğal malzemelerden üretilen maskeler, sağlık çalışanlarının istek ve tavsiyeleri dikkate alınarak tasarlanıyor.

BİLSEM idareci ve öğretmenlerinin gönüllü yer aldığı üretim faaliyetleri 24 saat boyunca devam ediyor. Üretimi tamamlanan yüz koruyucu siper maskeler, yerel ve ulusal düzeyde ihtiyaç duyulan sağlık kuruluşlarının istifadesine sunulacak.

Bursa'da Halil İnalcık, BTSO Kamil Tolon ve Hamzabey BİLSEM olmak üzere 3 BİLSEM bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca sürece dahil edilen Türkiye genelinde 150 BİLSEM'de bulunan 3 boyutlu yazıcılar ile günlük bin adet olmak üzere ayda 30 bin yüz koruyucu siper üretmek hedefleniyor. Böylece yüz koruyucu siper konusunda yaşanan temin sıkıntısının büyük oranda giderilmesi öngörülüyor.

Koronavirüs önlemlerine katkı amacıyla Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi'nde ayrıca laringaskop cihaz aparatı da örnek amaçlı üretildi. İlgili hastanelere incelenmek üzere gönderilen aparatın deneme sonrası her hastane için onar adet üretileceği bildirildi.