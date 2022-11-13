Bursa'daki cinayette cani koca yakalandı!

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Nazlı Meral'den haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenip, evine gitti. Eve giren yakınları, Meral'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen ekipler, Nazlı Meral'in 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Nazlı Meral'in cansız bedeni, inceleme için Bursa Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.

Polis, olayın ardından Nazlı Meral'in psikolojik sorunları olduğu öne sürülen eşi S.M.'nin peşine düştü. Olay günü bıçakla kendisine zarar verip, ardından hastaneye gittiği belirlenen S.M., tedavisi sonrası gözaltına alındı. 4 yıldır evli olan Nazlı Meral ile S.M.'nin çocukları olmadığı gerekçesiyle problem yaşadığı iddia edildi.

S.M.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.