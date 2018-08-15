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Bursa'daki kazada şoförün otobüsü bilerek devirdiği iddiası

Bursa’da Uludağ’ı gezmekten dönen öğrencileri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 38 öğrenci yaralanırken 20 yaşındaki Talha Erbil isimli öğrenci ise hayatını kaybetti. Kazayı yapan otobüs şoförünün otobüsü, frenler şiştiği için bilerek devirdiği ve ilk ifadesinde ‘Eğer otobüsü devirmeseydim aşağıya doğru uçacaktık’ dediği iddia edildi

15.08.2018 - 09:02 | Güncelleme: İHA

Bursa’da Uludağ’ı gezmeye giden Çamlıca Öğrenci Yurdu öğrencilerini taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi ile meydana gelen kazada, şoförün otobüsü frenleri şiştiği için bilerek devirdiği iddia edildi. Şoförün ilk ifadesinde ‘Eğer devirmeseydim aşağıya uçacaktık’ dediği ileri sürüldü. Kazada yaralananların sayısı ise 38’e yükseldi.

İHA'nın haberine göre, Bursa’da Uludağ’ı gezmekten dönen öğrencileri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 38 öğrenci yaralanırken 20 yaşındaki Talha Erbil isimli öğrenci ise hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ederken kazayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Kazayı yapan otobüs şoförünün otobüsü, frenler şiştiği için bilerek devirdiği ve ilk ifadesinde ‘Eğer otobüsü devirmeseydim aşağıya doğru uçacaktık’ dediği iddia edildi.

İSİMLERİ BELLİ OLDU

Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken kazada yaralananların isimleri de belli oldu. Kazada Erkan Keleş, İsmet Can, Bayram Taner, Aldulhamit Duyan, Metehan Balaban, Murat Akbaş, İzgül Akman, Emre Deniz, Turan Gümüş, İbrahim Dağdeviren, Samet Bodur, İlhan Cebe, Esma Yalçın, Hasan Karagöz, Muhammed Nam, Kürşat Ağbal, Ahmet Hilmi Işık, Mustafa Tardu, Halil İbrahim Mutlu ve Abdulkadir Ceylan yaralanırken 20 yaşındaki Talha Erbil ise hayatını kaybetti.

Öte yandan kazanın meydana geldiği yolda daha önce de benzer kazalar meydana geldiği ve bu sebeple kamyon ve otobüs gibi büyük araçların yoldan geçişinin yasak olduğu öğrenildi.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 2 dakika önce
    Viteste motoru kapatsaydin keske
  • Misafir 2 dakika önce
    Vitesse motoru kapatsaydin keske
  • Misafir 15 dakika önce
    saliselik işler şöför olmakta zor
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