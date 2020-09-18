Bursa'daki meslek lisesinde 21 il için Kovid-19 bilgilendirme materyali üretildi

AA

Son bir ayda ürünlerini 21 ildeki 125 okul ve kuruma gönderen öğretmen ve öğrenciler, kurdukları sistemle de baskı makinesini uzaktan erişimle 7 gün 24 saat çalıştırarak üretimi aralıksız sürdürüyor.

Okul müdürü Mediha Karasu, Kovid-19 sürecinde kurumların ihtiyacı olan uyarıcı levhaların üretimine başladıklarını ve yoğun talep gördüklerini söyledi.

Liseye kazandırdıkları son model baskı cihazlarıyla üretimi büyüttüklerini belirten Karasu, şöyle konuştu:

"Folyo baskı dediğimiz yapışkanlı levhaları üretmeye başladık. Yaklaşık bir aydır üretim yapıyoruz. Liselerden anaokullarına kadar, paket haline getirdiğimiz ürünleri, Türkiye'nin dört bir yanına gönderdik. Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Isparta, Düzce'den yani Türkiye'nin birçok ilin isteklerine yetişmeye çalışıyoruz. Üretim yaptığımız için ayrıca mutluyuz. Atölyemizde makinemiz 7 gün 24 saat esasına göre üretime devam ediyor. Atölyemize bir kamera sistemi geliştirdik, bilgisayarla uzaktan bağlanarak herhangi bir aksaklıkta anbean takip ediyoruz. Atölyemizde usta öğreticilerimiz, alan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle üretime devam ediyoruz.

İhtiyaçlar doğrultusunda ürün yelpazesini gitgide genişlettiklerini aktaran Karasu, şöyle devam etti:

"Anaokullarımıza yönelik farklı bir tasarım yaptık. Çünkü oradaki çocukların algısı ve yaşı itibarıyla beklentileri farklı, ebeveynlerin ulaştıkları yerlerde Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu standartlardaki üretim levhaları yer alırken, çocukların bulunduğu yemekhane, oyun alanı, lavabolarda ise daha onların görseline hizmet edecek şekilde tasarladık."

Karasu, talep halinde yurt dışına da ürün göndermeyi planladıklarını dile getirdi.

Üretmenin ve ülkeye fayda sağlamanın mesleki eğitim bakımından önemine değinen Karasu, "Öğrencilerimizin yetişmesini görmek ve kazandırdığımız teknolojiyi görmeleri anlamında yaptığımız çalışmanın çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Sağladığımız imkanlarla reklamcılık ve matbaa sektörüne öğrenci göndermeye başlayacağız. Okulda piyasada bulunan en son teknoloji bir ürüne sahibiz. Çocuklar burada yaptıkları tasarımın çıktısını elde ettiklerinde mutlu oluyorlar." dedi.

- Afiş, almanak, dergi, broşür ve davetiye de üretiyorlar

Grafik ve Fotoğraf Alan Şefi Semiha Güngör ise sürecin başında deneme baskıları yaptıklarını ve folyoların uzun ömürlü olması için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Tasarımların da kendilerine ait olduğu kaydeden Güngör, "Bir kurumun salgınla ilgili ne yapması gerekiyorsa onunla ilgili paket hazırladık. Bizim için yorucu ama faydalı bir dönem oldu. Uyarı levhaları dışında tanıtım reklamla ilgili afişler, almanak, dergi, broşürler, davetiyeler de üretiyoruz." bilgisini paylaştı.

Son sınıf öğrencilerinden Hande İnan, işin mutfağında yer aldığını ve mesleğini yaparken okulda öğrendiklerinin kendisine çok şey kattığını vurguladı.

Tasarım programlarını öğrendiklerini dile getiren İnan, öğretmenlerinin kendisine çok fayda sağladığını, bir meslek sahibi olma adına meslek lisesinde okumaktan mutluluk duyduğunu bildirdi.

Aynı sınıftan Sema Hızlı da derslerde gördükleri teorik bilgileri okulun kendilerine sunduğu imkanlarla pratiğe dönüştürdüklerine değinerek, "Burada öğretmenlerimiz ve usta öğreticilerimizin verdiği bilgilerle ileride mesleği iyi bir şekilde yapabileceğime inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.